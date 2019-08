Sabrina Ghio, la protesi al seno si vede e i fan si scatenano: "Ma chi è il chirurgo?"

Non è la prima volta che Sabrina Ghio, ex ballerina di Amici, viene presa di mira per il suo prorompente seno. Lei, fisico asciutto ed esile (spesso accusata dai fan di essere troppo magra), ha deciso di rifarsi il seno aumentandone la misura, forse, oltre il limite della proporzione rispetto al suo corpo. Una cosa che i seguaci dei social non mancano di sottolineare spesso.



L'ultima fotografia pubblicata da Sabrina Ghio sul suo profilo Instagram è così finita nuovamente nel mirino di follower e hater molto attenti. Nello scatto, dove lei è immortalata di profilo, si nota un bozzo al lato del seno, forse la protesi, una cosa che ha fatto letteralmente scatenare i suoi fan. Il post è stato oggetto di battute ironiche e non: " Si vede la protesi ", " Ma non lo vedi come quel seno é sproporzionato rispetto alla tua costituzione? Eri così bella prima ", " Che è quel bozzo sulla tetta? Ma rifattele bene a sto punto con tutti i soldi che te stai a pappà ". E ancora: " Troppo magra .......e seno fatto malissimo ", " Ma chi e il tuo chirurgo estetico? Seno osceno ".

Lei, che recentemente ha innescato una polemica con un ristorante sardo dopo esser stata "rimbalzata" all'ingresso, ha preferito rimanere in disparte e non rispondere, come invece spesso fa ai commenti incriminati. Si gode invece un'estate all'insegna dei viaggi che la vede protagonista, dopo la Sardegna, a Mykonos.