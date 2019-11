Sabrina Paravicini inizia la radioterapia: "Non è una passeggiata"

L’attrice Sabrina Paravicini ha deciso di raccontare la sua lunga battaglia contro il cancro al seno sui social e, ora che ha iniziato la radioterapia, ha voluto condividere con gli utenti della rete sensazioni e stati d’animo.

La Paravicini, che non ha mai nascosto di essere malata, ha sempre affrontato questa battaglia contro il tumore con il sorriso sulle labbra, forza e tenacia, e il figlio Nino, che le è stato accanto in ospedale e in ogni momento di questo calvario. È stato il piccolo ad infondere forza e coraggio alla madre ed è proprio per lui che Sabrina ha lottato con tutte le sue forze. Ora, dopo l’operazione – della quale ha condiviso anche le cicatrici – e un po’ di riabilitazione, per l’attrice è iniziato il percorso della radioterapia.

Con un post pubblicato sul suo profilo Instagram, l’ex interprete di Un medico in famiglia ha raccontato questa nuova fase che, si spera, la condurrà verso la guarigione. “ Questa è la sala d’attesa che mi ospiterà per le prossime 5 settimane – ha esordito Sabrina Paravicini mostrando ai follower alcuni dettagli di quella stanza - . Ho iniziato ieri la radioterapia. Ti bombardano di radiazioni nei punti dove c’era la lesione tumorale. Nel mio caso seno sinistro, clavicola e ascella. Questo bombardamento di radiazioni distrugge i globuli bianchi e quindi provoca stanchezza. In effetti ieri mi sono messa a letto e mi sentivo come se avessi passato ore e ore in spiaggia ”.