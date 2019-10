Sabrina Salerno: "Mai stata attratta dalle donne. Peccato"

È una delle donne simbolo degli anni Ottanta e, ancora oggi, Sabrina Salerno fa impazzire il pubblico che la segue, non più in televisione ma attraverso i suoi profilo social.

Protagonista di un’intervista a Io e Te, programma di approfondimento di Rai 1 condotto da Pierluigi Diaco, la Salerno ha parlato del rapporto con il suo corpo e la bellezza, con gli uomini e con il genere femminile, raccontando alcuni aspetti di sé finora poco conosciuti. “ Non posso essere tacciato di piacere cameratesco perché mi piacciono altri lidi, ma devo dire che raramente riconosco in una donna che fa spettacolo la sensualità e tu, oltre la bellezza, avevi e hai una sensualità incredibile ”, ha commentato il conduttore, portando la sua ospite a riflettere sul fatto di essere spesso e volentieri anche oggetto di attenzioni e complimenti da parte delle donne.