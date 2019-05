"Salvini diventerà premier". Solange sul futuro del vicepremier

Intervenuto alla trasmissione "Un giorno da Pecora" su Radio Uno, il sensitivo Solange, che recentemente ha letto la mano del vicepremier Matteo Salvini, ha rivelato le sue previsioni su amore, lavoro e successo politico.

"Non è certo la prima volta che gli leggo la mano", esordisce Solange ai microfoni della trasmissione radiofonica di Rai Uno. "Ha una bellissima linea della vita. È forte ma anche molto sensibile. L’amore? Farà di nuovo capolino la Isoardi. Si incontreranno in qualche modo", continua.

Ma Solange si spinge oltre: "Un anno fa ho letto la mano del leader leghista e gli dissi che sarebbe tornata. E lo farà, ne sono sicuro. Tra i due ci sarà un riavvicinamento". E probabilmente queste parole non faranno troppo felice la nuova compagna di Salvini.

Durante l’intervista c’è modo anche di esplorare il futuro lavorativo del vicepremier, soprattutto capire quali potranno essere i prossimi risvolti in campo politico. E Solange non ha dubbi: "Succederanno molto cose belle. Se diventerà Premier? Sì, certo. Le linee della mano parlano chiaro. Ma non divorzierà da Di Maio, anzi entrambi troveranno un nuovo equilibrio".