Samanta Togni si sposa e dice addio ​a "Ballando con le stelle"

Il 2020 si apre con grandi novità per Samanta Togni, a partire dall'addio ufficiale a "Ballando con le stelle". La Togni, una delle insegnanti di ballo più amate e apprezzate nel programma di Milly Carlucci, ha deciso di non rinnovare il contratto per la nuova edizione del talent. Mentre si appresta a pronunciare il fatidico "sì" con il suo nuovo fidanzato Mario Russo, Samanta Togni ha fatto il clamoroso annuncio sulle pagine del settimanale "Gente".

La notizia di un'uscita di scena da "Ballando con le stelle" della ballerina di Terni era iniziata a circolare alcuni mesi fa. In un'intervista rilasciata a novembre su "Nuovo", Samanta Togni aveva lasciato intendere di essere ancora indecisa e di aver pensato di prendersi un " anno sabbatico ". La decisione sembra invece ormai presa e a svelarlo è stata lei stessa su "Gente", che le ha dedicato la copertina del numero in edicola. " Lascio Ballando con le stelle. Mi ha dato tantissimo, c'è una squadra meravigliosa, ma sento di dovere uscire dal ruolo di insegnante, voglio crescere ", ha confessato la ballerina 38enne, lasciando però una porta aperta (e una frecciatina a Milly Carlucci): " Certo, se nel programma si ritagliasse un altro ruolo per me potrei ripensarci, ma se resta tutto così io dico no ".