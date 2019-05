Sandra Milo: “Ho odiato l'uomo che ha pagato i miei debiti"

Barbara d’Urso ha ospitato Sandra Milo a Live! per conoscere i dettagli di quanto rivelato dall’attrice, i cui debiti sono stati pagati da un uomo che in cambio ha voluto il suo corpo.

L’attrice icona degli anni Sessanta aveva raccontato nei vari salotti televisivi di essere stata travolta dai debiti con il Fisco. La somma da pagare, pari a circa 800mila euro, aveva gettato la Milo nello sconforto e l’unica soluzione che “Sandrocchia” ha trovato per sanare i suoi crediti è stata concedersi ad un uomo. Una dichiarazione che ha fatto molto discutere e di cui si è tornato a parlare nello show in prima serata condotto da Barbara d’Urso su Canale 5.