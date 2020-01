Sanremo, Anastasio: "Ridicolo processare ​Junior Cally. Fa peggio la censura"

" In Italia c'è sempre troppa voglia di indignarsi ", così Anastasio ha commentato le recenti polemiche scoppiate intorno a Junior Cally. Il rapper campano, uscito vittorioso dal talent "X Factor" nel 2018, ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero supportando il collega romano che, nelle ultime settimane, si è trasformato in un vero e proprio "caso" alla vigilia della 70esima edizione del Festival di Sanremo.

Le frasi violente e sessiste scritte da Cally in alcune sue canzoni del passato sono finite al centro della polemica, costringendo i vertici Rai a rivedere – forse – la sua partecipazione alla kermesse canora. Contro la sua partecipazione all’Ariston si sono schierati un po’ tutti: da Loredana Berté (che lo vuole fuori dal concorso in nome della sorella) a Ornella Vanoni che lo ha definito "osceno", fino alla Regione Liguria che ne ha chiesto a gran voce l’esclusione dalla competizione.

Anastasio, che viene dallo stesso background musicale di Junior Cally, si è invece schierato in difesa del collega finito nell’occhio del ciclone per le parole violente dei suoi testi: " Processare Junior Cally è ridicolo. Tra la censura e le volgarità o i contenuti ritenuti sbagliati, è molto peggio la censura ". Poi ha spezzato una lancia in favore della partecipazione del collega senza diritti di riserva: " Se qualcuno ritiene che non sia degno di partecipare al Festival è un problema suo, non di Junior Cally ". A lui era toccata la stessa sorte, ma in termini di polemica politica, poco prima della finale dell'undicesima edizione del talent di Sky, che lo incoronò vincitore. Anastasio è l'ultimo cantante in gara, in ordine di tempo, a schierarsi in difesa del rapper romano. Prima di lui avevano speso parole di supporto anche altre due cantanti del prossimo Sanremo, Levante e Irene Grandi, che attraverso alcuni messaggi pubblicati sui social network, hanno detto "no alla censura", schierandosi artisticamente dalla parte del rapper romano.