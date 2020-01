Sanremo, Elisabetta Gregoraci non ci sta: "Savino avvilito? Io liquidata, senza un se e senza un ma"

Non si placa la polemica sul festival di Sanremo, che a meno di 20 giorni dall'inizio sta già movimentando l'opinione pubblica. Dopo la bufera mediatica che si è generata per le parole di Amadeus su Francesca Sofia Novello, a tenere banco è la querelle tra Nicola Savino ed Elisabetta Gregoraci.

Dopo le accuse della showgirl, che ha pubblicamente dichiarato di essere stata esclusa dalla conduzione de L'altro festival, Nicola Savino ha replicato negando qualsiasi motivazione politica dietro il no a Elisabetta Gregoraci. Anche Amadeus, in qualità di direttore artistico del Festival, si è espresso sulla questione dichiarando di non essere a conoscenza delle manovre dietro L'altro festival. Dopo aver consegnato "le chiavi di casa" a Nicola Savino, Amadeus ha deciso di lasciare carta bianca al conduttore. Una giornata di polemiche, quindi, che si è conclusa con un'altra dichiarazione di Elisabetta Gregoraci.

" Mi lascia basita il fatto che Amadeus, direttore artistico del festival di Sanremo, fosse totalmente all’oscuro della mia trattativa con la Rai quale co-conduttrice ", ha dichiarato l'ex moglie di Flavio Briatore all'agenzia LaPresse, sottolineando che i media parlavano della sua partecipazione già da alcuni giorni. La showgirl è stata raggiunta per un commento finale in merito alle parole dei due conduttori. Elisabetta Gregoraci non ha digerito la risposta data da Amaedus, secondo il quale " i no vanno accettati " e ha ribattuto con forza a queste parole: " Vorrei far presente allo stesso, che i no vanno accettati, ci mancherebbe, ma solo qualora adeguatamente motivati e supportati da valide argomentazioni. Il mio manager, Durante, aveva ricevuto dai vertici Rai la conferma della mia partecipazione al Festival e l’ultimo giorno sono stata liquidata, senza un se e senza un ma. "