Sanremo, Rita Pavone svela: "Salvata in extremis dalla morte. Ora penso solo a cantare"

Rita Pavone si prepara a calcare il palco della 70esima edizione del Festival di Sanremo non senza polemiche. Dopo l'annuncio della sua partecipazione alla gara canora si erano scatenate polemiche e critiche nei confronti della direzione artistica. In molti avevano infatti accusato Amadeus di aver dato un taglio "sovranista" alla kermesse musicale e l'inserimento in extremis del nome della cantante torinese e di quello di Tosca avevano scaldato gli animi sui social.

Oggi Rita Pavone è arrivata nella riviera Ligure pronta a salire sul palco dell'Ariston solo per cantare. Le polemiche le lascia agli altri. Anzi, la 74enne di Torino racconta, in un'intervista al quotidiano "Leggo", quanto la sua partecipazione a Sanremo sia importante per la sua personale rinascita. Nel 2003, infatti, la Pavone ha rischiato la vita a causa di una grave ostruzione dell'aorta che l'ha strappata al suo pubblico: " Avevo piccole fitte al petto a cui però non davo nessuna importanza, cantavo, andavo di qua e di là, ballavo come una matta, fino a che sono piombata a terra ché l’aorta era quasi già bella e otturata. Mi hanno riportata al mondo per un pelo ". L'intervento d'urgenza, le cure e la mancanza di forze la costrinsero a ritirarsi dalla scena musicale per diversi anni, fino al 2010 anno in cui Renato Zero l'ha voluta accanto a sé alla festa per il suo 60esimo a Villa Borghese. " Mi son detta: cosa ci faccio a casa, con le mani in mano? E da allora mi sono rimessa in marcia ", ha confessato nell'intervista Rita Pavone.