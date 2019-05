Santiago sempre più simile al papà. De Martino: "È uno showman nato"

La famiglia De Martino-Rodriguez continua a godersi la serenità ritrovata insieme al figlio Santiago di 6 anni, ma non troppo lontano dai riflettori. Anche questa volta, Belen ha voluto condividere con i suoi follower su Instagram un momento di quotidianità famigliare, che ha come protagonista Santiago nelle vesti di ballerino.

Il piccolo inscena uno spettacolo di danza molto divertente, mentre indossa le scarpe enormi di papà Stefano. I genitori, sorridenti, lo guardano con amore. Alla fine delle storie il bambino ringrazia il padre per avergli prestato le scarpe e De Martino risponde “ prego ”.

La somiglianza di Santiago con Stefano è innegabile, e potrebbe andare ben oltre l’aspetto fisico: il bambino sembra assolutamente a suo agio davanti alle telecamere, ha una buona presenza scenica e la risposta pronta. Lo abbiamo già visto più volte impegnato con il papà in piccoli siparietti in napoletano. Chissà che un domani non segua le sue orme, diventando un conduttore televisivo e uno showman di successo.

Per ora al piccolo Santiago interessa solo giocare con i suoi genitori, sperando che la loro riappacificazione sia definitiva. Quando Belen e Stefano si sono separati, il bambino aveva appena due anni e sicuramente non ha ricordi dei genitori come coppia. In tutto questo tempo ha vissuto con la madre, anche se vedeva Stefano regolarmente. Ma poter stare con entrambi è un’esperienza a cui nessun bambino vorrebbe mai rinunciare.

Per ora tutto sembra andare secondo i piani: Belen e Stefano dovrebbero presto rinnovare le loro promesse a Ibiza o a Napoli, e probabilmente a seguire ci sarà anche l’arrivo di un fratellino o una sorellina. Ma al momento, quattro occhi pieni d’amore sono puntati su Santiago e tutte le attenzioni sono dedicate a lui, nella speranza di recuperare il tempo perso.