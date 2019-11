Sarah Ferguson sfida le regole: sfreccia sul trolley elettrico all'aeroporto di Pechino

Sarah Ferguson non è mai stata ligia alle regole e ai doveri di corte. La duchessa di York, nonostante le nozze con il terzogenito della regina Elisabetta II, il principe Andrea, è sempre stata insofferente ai diktat imposti da sua Maestà e più volte si è resa protagonista di polemiche e imbarazzi reali. Non sorprende, dunque, se l'ultimo video da lei pubblicato sul suo profilo Instagram ha fatto il giro del mondo in poche ore, diventando virale.

Sarah Ferguson è sempre stata una figura scomoda a corte. L'ultimo episodio di scontro con la famiglia reale risale a quest'estate quando, ospite insieme all'ex marito (con il quale, si vocifera, sia in corso un riavvicinamento) nel castello di Balmoral, è stata costretta a lasciare la dimora, in fretta e furia, per l'arrivo del Principe Filippo. Il marito della regina non ha mai gradito la scomoda Fergie, ritenendola responsabile di aver infangato il buon nome dei Windsor nel corso degli anni. Questa volta però la duchessa di York ha sorpreso tutti, soprattutto gli oltre 200mila follower che la seguono su Instagram.

Nelle scorse ore l'ex moglie del principe Andrea, recentemente tornato alla ribalta dei gossip per le dichiarazioni al vetriolo rilasciate da Virginia Giuffre, ha pubblicato un divertente filmato sui social. Nel breve filmato Sarah Ferguson dà spettacolo all'aeroporto di Pechino sfrecciando su una micro valigia elettrica. La duchessa di York, giacca verde e gonna nera, si diverte alla guida del piccolo mezzo utilizzato all'interno dello scalo internazionale per spostarsi tra i gate. Fergie rischia addirittura di sbandare per evitare di colpire un paletto sistemato lungo il percorso, esclamando: " È davvero divertente ":