Scandalo a Uomini e Donne, Javier eliminato: aveva una storia fuori dal programma

La nuova stagione del trono classico di Uomini e Donne inizia con un vero e proprio scandalo che ha visto coinvolto un ex tentatore di Temptation Island, Javier Martinez.

Il giovane, divenuto noto per essere stato il single in grado di far riflettere Ilaria Teolis sulla sua relazione – poi conclusasi - con Massimo Colantoni, è stato invitato dalla redazione del dating show di Canale 5 per corteggiare una delle nuove troniste in carica. La sua permanenza davanti alle telecamere, però, è durata un battito di ciglia: il team che lavora accanto a Maria De Filippi ha indagato e, dopo aver ricevuto delle importanti segnalazioni sul conto del bel Javier, lo ha rispedito a casa.

Il motivo? Javier Martinez, che è approdato negli studi di Uomini e Donne dichiarandosi single, in realtà avrebbe intrattenuto una relazione sentimentale con una ragazza anche durante la partecipazione al programma. La mal capitata, dunque, si sarebbe vendicata e avrebbe inviato alla redazione tutti gli screenshot delle conversazioni con il ragazzo, che si professava innamorato di lei tanto da definirla “la donna della sua vita”.

Così, avrebbe contribuito a smascherare l’ennesimo tentativo di prendere in giro il programma da parte di uno dei partecipanti. Come si apprende dalle anticipazioni svelate dal sito Ilvicolodellenews, infatti, Maria De Filippi avrebbe invitato l’argentino ad allontanarsi dagli studi televisivi facendogli fare una magra figura. Sara Tozzi, nuova tronista in carica, non sarebbe riuscita a trattenere le lacrime e, sentendosi presa in giro, sarebbe scoppiata a piangere.