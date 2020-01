Scomparsa di Luigi Favoloso, la madre: "Era angosciato. Dalla Moric solo pettegolezzi"

Sale l'angoscia per la scomparsa di Luigi Mario Favoloso, ex concorrente del Grande Fratello 15 condotto da Barbara d'Urso. Da quando ieri sera è stato lanciato l'appello dai suoi amici, sono in tanti a essersi mobilitati per cercare informazioni da chi avrebbe potuto vedere il ragazzo.

Le ultime notizie di Mario Luigi Favoloso risalgono allo scorso 29 dicembre, quando l'imprenditore si è allontanato dalla sua casa di Torre del Greco senza documenti ed effetti personali. Da quel momento di lui si è persa ogni traccia, tanto che sua madre si è vista costretta a sporgere regolare denuncia presso il commissariato di polizia locale. Contraria allo stato di ansia che da ore pervade chi conosce l'imprenditore è Nina Moric, che dopo la diffusione della notizia ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram: " Volevo ricordarvi che l'amore è rimanere e non sparire (apposta) e far preoccupare i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene... Per me questo si chiama egoismo! " Nina Moric e Luigi Mario Favoloso avrebbero interrotto la loro relazione qualche settimana fa, dopo diversi tira e molla, e da allora non si sarebbero più visti.

Nonostante le parole di Nina, che sembrano rassicurare i fan dell'ex gieffino, gli amici di Mario Favoloso da ieri stanno condividendo l'appello sulle loro bacheche in cerca di notizie, mentre sua madre questa mattina è stata ospite di Storie Italiane, il programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele. Loredana Fiorentino, ovviamente in pena per suo figlio, ha attaccato Nina Moric smentendo la sua versione: " Ho paura che sia successo qualcosa. Non mi interessa quello che pensa Nina. Questi pettegolezzi che fa non mi interessano. Se fosse stato come dice lei Luigi me l’avrebbe detto. "

La donna ha fornito a Eleonora Daniele i dettagli i dettagli degli ultimi giorni trascorsi a casa con suo figlio: " Nell’ultimo periodo Luigi era angosciato. Il 26 dicembre abbiamo passato tutta la giornata a casa, a guardare la tv, senza uscire. " Loredana Fiorentino ha anche dichiarato di non voler sapere dove si trovi suo figlio, se la sua volontà è quella di non farsi trovare. Da mamma, a lei interessa che Luigi stia bene e che le dia rassicurazioni su questo. L'intervento della donna si è concluso con un accorato appello per suo figlio: " Luigi torna a casa, stai tranuillo qui con noi, non ti chiediamo niente, basta che stai bene. Ti vogliamo un bene dell'anima. "

Quasi in contemporanea all'intervento di Loredana Fiorentino su Rai1, su Canale5 interveniva Alex Fiumara, paparazzo che per primo ha diffuso la notizia della scomparsa del ragazzo. A Federica Panicucci, l'uomo ha raccontato i dettagli dei suoi ultimi contatti con Luigi Mario Favoloso: " Dovevamo sentirci a Natale per fare un servizio, poi ho provato un paio di volte e non mi ha risposto. Ho chiamato anche il primo che era il suo compleanno, il cellulare era sempre staccato. Non mi sono preoccupato più di tanto. " Pare, infatti, che il ragazzo abbia l'abitudine di sparire ogni tanto, anche a causa del telefono non perfettamente funzionante. " Quando l’ho sentito l’ultima volta era un po’ moscio, lui non era così ", ha affermato il paparazzo, tradendo la sua preoccupazione.

Tra le tante persone in ansia che non aspettano altro che un segno da Favoloso, ce ne sono altre che non credono a questa storia. Oltre a Nina Moric, infatti, anche Marco Balestri ha espresso scetticismo per l'intera vicenda. Ospite di Mattino5, il conduttore ha ipotizzato che la sua scomparsa potrebbe anche essere una grande mossa pubblicitaria del ragazzo.