"Se potessi distruggerei i social network". Il duro affondo di Hugh Grant sul mondo di internet

Non solo attore ma anche attivista politico. Hugh Grant nel corso del tempo si è distinto, sia per le due doti recitative, è il principe delle commedie romantiche, ma si è fatto notare anche e soprattutto per le sue ideologie politiche più volte millantante ai tabloid inglesi. L’ultimo affondo risale a qualche giorno fa. Come ha riportato Foxlife, Hugh Grant è intervenuto in “My Favourtite Episodide” un podcast molto celebre in Inghilterra, in cui si è scagliato sull’influenza che i social hanno sulle persone.

"Non ha in impatto positivo sulla gente. Trump non avrebbe mai vinto le elezioni senza la manipolazione di Facebook, e la Brexit non sarebbe mai potuta diventare realtà senza i social – afferma -. Ora di questi tempi tutto sta nell’abilità delle persone con abbastanza soldi per manipolare altre persone con annunci ben precisi, condivisi e sponsorizzati su i social. Se potessi io distruggerei i social network. Staccherei la spina, e basta".

Le dure dichiarazioni di Hugh Grant arrivano dopo che l’attore ha preso parte alla campagna "Hacked Off", che si impegna a promuovere riforme che possano regolarizzare i mezzi stampa, e la sua opinione sul potere dei social. "Ho sempre guardato i pro e i contro di ogni cosa. In merito ai social, i contro superano i pro – continua-. Abbiamo delle vite al di fuori di internet. I social media dovrebbero sfuggire all’anonimato".