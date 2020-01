Selena Gomez e Haley Bieber a cena nello stesso locale

Selena Gomez per l'ennesima volta ha fatto la voce grossa per rabbonire le intemperanze oltre misura degli hater. Per una strana casualità l'artista e Hailey Baldwin, la attuale moglie del suo ex fidanzato Justin Bieber, si sono ritrovate nel medesmo locale e la circostanza paradossale ha creato subbuglio sul web. Settimana adrenalinica quella appena trascorsa per la bella cantante Selena Gomez che ha visto l'uscita del suo nuovo albun "Rare" e, per non farsi mancare nulla, anche la sfilata sul red carpet alla premier del suo film "Dolittle". Un momento magico per l'artista americana che ha concluso la settimana convulsa con un magnifico party organizzato presso uno dei locali più esclusivi e alla moda, il Craig's di West Hollywood. Ma il destino non riserva sempre piacevoli sorprese e per una coincidenza fortuita, stando alle dichiarazioni dalla cantante, la Gomez e la Baldwin sono state avvistate nello stesso ristorante, circostanza che ha indispettito e fatto infuriare i fan della pop star. Anche nella straordinaria megalopoli di Los Angeles ci si può imbattere in incontri non graditi con estrema facilità.

Selena Gomez e Hailey Bieber a cena nello stesso locale di Hollywood

Mega party nel sabato sera delle celebrities di Hollywood. Dopo la pubblicazione del suo ultimo album "Rare", Selena Gomez ha deciso di festeggiare il nuovo lavoro discografico invitando la sua comitiva di amici presso il noto locale modaiolo, il Craig's. Per quanto dispersiva e immensa possa essere la città di Los Angeles è accaduto che nel medesimo ristorante e durante la stessa serata si siano ritrovate le due antagoniste in amore: Selena Gomez e Hailey Baldwin. La presunta rivalità tra le due donne è una storia trita e ritrita di cui i giornali ne hanno sparlato sino alla nausea. La verità sul loro rapporto non è data sapersi poiché entrambe riferiscono pubblicamente di non nutrire rancore l'una per l'altra, soprattutto, dopo il post social solidale dal tono distensivo scritto dalla cantante per sfatare tale antagonismo sotterraneo.

Nonostante la Gomez e la Baldwin si fossero recate separatamente al Craig's accompagnate dai rispettivi amici, la circostanza ha sollevato una polemica e istigato le lingue taglienti degli hater. Hailey Bieber era nella stessa struttura in compagnia anch'ella di suoi amici, tra i quali la cantante Madison Beer, amica storica di Sel, la stylist Maeve Reilly e il produttore Michael D. Ratner. Secondo quanto riportato da alcuni tabloid pare che Selena e Hailey, pur compresenti nel medesimo locale, non abbiano mai interloquito evitando, altresì, di scambiarsi un saluto di facciata. Comunque, la festa organizzata dalla nota pop star è stata un successone: bagordi, sorrisi, grande entusiasmo e per coronare la divertente serata una torta originale di colore viola con una decorazione di glassa rosa riportante la parola Rare, dall'omonimo titolo dell'album appena inciso dalla cantante. La Gomez è apparsa in splendida forma e scintillante con un look da vera star della musica: lunga giacca destrutturata marrone, pantaloni chiari stile casual e, come pochette, un tostapane bianco contenente toast fittizi.

Ma l'evento non è passato inosservato: oltre ai media, anche i fan e i frequentatori del social web hanno polemizzato sulla circostanza sospetta tra celebrità hollywoodane. Le voci critiche e dissacranti hanno interpretato la particolare situazione, non come una banale coincidenza, ma come un piano orchestrato ad arte per colpire la splendida Selena Gomez. Sopratutto gli ammiratori dell'artista hanno sostenuto tale tesi macchinosa dirigendo i loro sospetti e le loro accuse contro Madison Beer, rea, a loro parere, di aver scelto maliziosamente di apparire al fianco di Hailey Bieber nel momento in cui la sua fedela amica Selena festeggiava nello stesso ristorante: una provocazione e un vero colpo basso. Sui social gli hater hanno dato sfogo alla loro abilità preferita, il linciaggio e l'inguria gratuti allo scopo di abbattere il personaggio noto di turno. La pioggia di attacchi e i commenti denigratori hanno invaso gli account social dell'artista: numerosi post hanno rimarcato il fatto che la Baldwin sia l'attuale moglie della pop star amatissima dai teen ager, Justin Bieber, legatasi a lui precocemente dopo la conclusione della storia con Selena.