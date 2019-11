Serena Enardu contro gli hater: "Siete peggio di un carciofo nel cu...."

Non c’è pace per Serena Enardu che, dopo una battuta sui social, è stata pesantemente criticata da alcuni utenti della rete che l’hanno accusata di aver utilizzato termini dispregiativi nei confronti della Puglia e dei pugliesi.

Dopo la sua partecipazione a Temptation Island Vip e la fine della relazione con il cantante Pago, la Enardu è spesso finita nel mirino degli hater che non hanno perso occasione per esprimere giudizi violenti e denigratori nei suoi confronti. Più volte lei è intervenuta sui social ribadendo che tale odio potrebbe causare dei problemi molto gravi se non fosse una donna forte e strutturata, e quindi in grado di ignorare le critiche e i giudizi che provengono da persone che lei nemmeno conosce. " Certe cose mi hanno fatto male, c’è gente che mi ha vomitato addosso la sua rabbia. Io ho 43 anni e riesco anche a farmene una risata, ma questo odio può colpire anche le giovani donne, ragazzine che vengono massacrate o additate per un atteggiamento non compreso dagli altri - aveva detto la ex tronista - . Bisogna cercare di evitare di bullizzare gli altri, fa un male folle. Una persona può commettere un singolo errore ma che la massa si accanisca su di lei è sbagliato".

L’ultimo intervento su Instagram, però, ha dato vita ad una nuova polemica. Serena, che si è lasciata scappare una frecciatina nei confronti di Giovanni Conversano tirando in ballo la sua provenienza pugliese, è stata attacca dagli utenti della rete che l’hanno tacciata di discriminazione. Questa volta, però, la Enardu ci ha tenuto a precisare e nei confronti degli hater non ha utilizzato termini gentili.