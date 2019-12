Serena Enardu mostra il lato b, ma piovono critiche: "Troppo audace"

Conclusa l’esperienza a Temptation Island Vip, Serena Enardu non ha avuto vita facile sui social e ogni post pubblicato è stato motivo di polemiche e critiche da parte degli internauti più agguerriti.

La decisione di lasciare il compagno Pago non è stata apprezzata dalla grande parte degli spettatori del reality show di Canale 5 e, nonostante abbia ammesso di aver sofferto molto per quella decisione, questo non è bastato ad arginare le critiche nei suoi confronti. Serena, però, ha dimostrato di avere carattere e di essere una donna strutturata. Più volte, infatti, rivolgendosi agli hater ha spiegato loro di non essere affatto colpita dai giudizi negativi nei suoi confronti e spesso li ha invitati ad un confronto faccia a faccia.

Le dichiarazioni della Enardu, però, non sono bastate a placare gli animi dei leoni da tastiera e l’ultima foto pubblicata sul suo profilo Instagram ha scatenato una serie di aspre critiche. Serena, che dopo la sua esperienza a Temptation Island Vip ha raccontato di aver perso molti chili, si sta rimettendo in forma grazie ad una sana alimentazione e alla palestra e, proprio dalla sala di allenamento, ha pubblicato uno scatto in cui mette in bella mostra un lato b perfetto. Nonostante il suo fondoschiena possa suscitare l’invidia delle ventenni, la Enardu è stata ferocemente criticata per questo post, considerato da molti troppo audace.

“Donna seria eh”, ha commentato una utente ironica, “Bella, niente da dire... però poi che non si lamenti di certi commenti”, “Il senso di mettere su Instagram un primo piano del perizoma quale sarebbe se non attirare commenti volgari?”, “E comunque è un continuo con sto sedere in posa, ma fai la femmina!”, “Sei molto bella, e penso intelligente, non vedo la necessità di mostrare proprio tutto”, si legge ancora tra i commenti lasciati sull’ultimo scatto di Serena Enardu.

Se tanti, dunque, hanno ritenuto il tutto eccessivo, molti altri l’hanno attaccata perché una madre non dovrebbe - a loro dire - pubblicare un certo tipo di foto sui social. “Il figlio trarrà le sue conclusioni...”, ha commentato un internauta, “Cosa penserà tuo figlio di questa foto”, ha aggiunto qualcun altro. Serena, però, ha preferito ignorare i giudizi negativi e godersi i complimenti di chi, invece, ha espresso solo apprezzamenti nei confronti del suo fisico.