Serena Williams ha svelato il sesso del figlio di Harry e Meghan?

Serena Williams potrebbe essere stata l'artefice del più grande spoiler di quest'ultimo periodo: quello inerente il sesso del futuro erede del principe Harry e della sposa Meghan Markle. Sebbene fosse già uscita la notizia che i due sposi conoscessero già il sesso del nascituro, ora la famosa tennista potrebbe aver svelato il segreto a tutto il mondo.

Complice è stata un'intervista che Serena Williams ha fatto con E! News, in cui ha parlato dell'essere genitori e di cosa significhi anche essere una madre che lavora e che quindi non risponde al vecchio stereotipo della donna "confinata" in casa.

Durante questa intervista Serena Williams ha parlato di una sua amica attualmente incinta, senza tuttavia farne il nome e a cui avrebbe dato un consiglio. "Deve accettare la possibilità di fare qualche errore e non aspettarsi la perfezione" ha detto. Per poi proseguire: "La mia amica è incinta e non fa altro che dire mio figlio farà così ed io l'ho guardata e le ho detto: no, lei non lo farà".

Su quel lei si è focalizzata l'attenzione della stampa: è cosa risaputa, infatti, che Serena Williams e Meghan Markle non solo sono molto amiche, ma ha già dato dei consigli in passato all'ex attrice di Suits. È lecito dunque presumere che durante l'intervista con E! News la tennista stesse parlando proprio di Meghan: se fosse realmente così, Serena Williams avrebbe svelato il sesso del nascituro, prima del volere dei genitori.

Segui già la nuova pagina di gossip de ilGiornale.it?