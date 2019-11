Servant, la serie tv horror di M. Night Shyamalan per Apple

Apple avrà anche una sua serie tv horror: si chiama Servant ed è creata dal regista M. Night Shyamalan.

Il catalogo di Apple TV+ si arricchisce di un nuovo titolo, si tratta di una serie tv horror firmata da M. Night Shyamalan, regista famoso per film quali Il sesto senso, Unbreakable, Split e Glass. Dopo aver diffuso i primi episodi delle serie tv The Morning Show (con Jennifer Aniston e Reese Witherspoon), See (con Jason Momoa), For All Mankind e Dickinson, oltre che l’annuncio del film The Banker con Samuel L. Jackson, arriva ora il primo trailer della serie tv horror di M. Night Shyamalan: Servant

La trama vede protagonisti i coniugi Turner, Sean (Toby Kebbell, il Dottor Destino nell’ultimo Fantastici 4) e Dorothy (Lauren Ambrose, vista in Six Feet Under), reduci dalla prematura scomparsa del loro figlio, verificatasi durante la gravidanza, con la conseguente decisione di andare da uno specialista per affrontare il dolore. Nel percorso di elaborazione del lutto è previsto l’accudimento di una bambola, ma la terapia ha delle ripercussioni sul comportamento di Dorothy.

La donna infatti inizia a considerare la bambola non come una parte del processo di superamento di quanto accaduto ma come una figlia a tutti gli effetti, al punto di farsi aiutare da una babysitter quando lei non può. La babysitter Leanne Grayson (interpretata da Nell Tiger Free, vista ne Il Trono di Spade e Too Old to Die Young) inizia ad avere lo stesso comportamento di Dorothy, trattando anch’essa la bambola come una bambina. La bambola, la babysitter e la situazione venutasi a creare nel matrimonio dei Turner, finiranno per mettere sotto un’oscura presenza la casa in cui vivono.

Servant è stata creata da M. Night Shyamalan e Tony Basgallop, quest’ultimo già sceneggiatore di alcuni episodi della serie tv 24. La serie sarà comporta da 10 episodi di circa un’ora ciascuno e farà il suo debutto su Apple TV+ a partire dal 28 novembre prossimo.

Con questo nuovo annuncio Apple mostra ancora come i suoi prodotti seriali siano realizzati da personaggi di spicco del mondo del cinema. Rimaniamo in attesa di vedere gli sviluppi con i lavori che coinvolgeranno altri importanti nomi dello show business tra cui Steven Spielberg, con la serie tv fantascientifica Amazing Stories, Lisey’s Story, scritta da Stephen King e prodotta da J.J. Abrams, con protagonisti Julianne Moore e Clive Owen, The Mosquito Coast, con Justin Theroux, Mr. Coman, con Joseph Gordon-Levitt e Defending Jacob con Chris Evans.