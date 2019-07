Shawn Mendes e Camila Cabello scoppia la passione a Miami

Shawn Mendes e Camila Cabello sono usciti definitivamente allo scoperto. Dopo settimane di rumors e smentite ufficiali da parte del cantante canadese, la coppia si è fatta sorprendere in teneri atteggiamenti durante un pomeriggio di relax al mare. Il sito americano Just Jared ha pubblicato gli scatti delle tenere effusioni tra Shawn Mendes e la cantante 22enne di origini cubane ufficializzando, di fatto, la loro relazione.

Da alcune settimane giornali e siti di gossip di mezzo mondo rilanciavano notizie, indiscrezioni e scatti "rubati" per confermare la loro love story ma dagli interessati mai una parola. Le foto che li ritraggono, felici e spensierati, sulle spiagge di Miami mettono dunque la parola fine ai dubbi. I due sono innamoratissimi. Lo confermano i baci appassionati, gli sguardi complici e le tenere effusioni nelle acque della Florida, dove Shawn Mendes e Camila Cabello sono stati paparazzati in compagnia di alcuni amici. Lui in boxer nero, fisico scolpito e tatuaggi in bella mostra, lei avvolta in un costume intero bianco che mette in mostra le sue generose forme caraibiche, si abbracciano e si baciano mentre fanno il bagno in spiaggia a Miami.

La scintilla, nata durante la registrazione della loro hit estiva "Seniorita", è proseguita anche dopo il progetto comune ma il feeling è stato evidente da subito. Nel video in cui entrambi sono protagonisti, l'alchimia è alle stelle e la passione, seppur recitata, è palpabile. Proprio durante le registrazioni del video sarebbe scattato qualcosa e li ha portati all'amore di oggi.