Si infittiscono le voci di crisi tra William e Kate. Ora "l'amante" si toglie la fede

I rumors del matrimonio in crisi tra il Principe Williams e Kate Middleton non accennano a finire, anzi ora esiste un elemento in più, visto che quella che da molti è stata definuita la 'causa' della frattura, Rose Hanbury, pare abbia definitivaemnte rotto con il marito. A pochi mesi dalla sua uscita dalla cerchia dei reali per volere di Kate Middleton, Kate Rose Hanbury, ex migliore amica della duchessa del Sussex è stata avvistate senza la fede nuziale al dito.

Segno questo che è finito il suo matrimonio con David Rocksavage, marchese di Cholmondeley? Per capire meglio come stanno le cose, torniamo indietro di qualche mese. All’inizio di quest’anno, la Duchessa di Cambridge ha detto al Principe Williams di togliere Rose, fino a quel momento una delle sue più care amiche, dalla cerchia delle sue conoscenze.

Le due coppie, Kate e William e Rose e David, erano state fotografate per la prima volta nel 2016 durante un gala di beneficenza e da quel momento erano diventati migliori amici e si vedevano regolarmente a cena e il principe George era stato anche compagno di giochi dei figli della coppia Alexander e Oliver.

Ma ora Rose è stata avvistata senza la fede al dito durante il banchetto di Stato della scorsa settimana a Buckingham Palace, offerto dalla regina per celebrare la visita di Donald Trump in Gran Bretagna. La mancanza dell’anello nuziale era ben visibile a tutti anche se all’evento era stata accompagnata dal marito. Vestita con un lungo abito bianco e con i capelli raccolti, Rose è apparsa un po’ accigliata durante la cena e al banchetto era seduta ad una certa distanza dal Principe Williams.

E’ stata la prima volta che le due donne sono state viste insieme allo stesso evento dopo la furibonda discussione con Kate nel North Norfalk. Al banchetto il marito di Rose era seduto in un tavolo molto vicino a Kate, mentre sua moglie Rose era stata fatta sedere dall’altra parte della sala.