Simona Ventura ammette: "Non sono un’eroina, anche io sono stressata"

Simona Ventura è uno dei volti di punta della nuova Rai2 di Carlo Freccero. Nella nuova stagione è impegnata su diversi fronti lavorativi ma questo non la esime dall'essere madre di tre giovanissimi ragazzi, compagna e donna con mille responsabilità. Proprio della sua vita piena ha parlato con il settimanale Ok – Salute e Benessere, al quale ha svelato alcuni segreti della sua vita.

Schietta e diretta come sempre, Simona Ventura ha voluto raccontare il suo punto debole e, soprattutto, il modo in cui lo affronta. “ Senza voler passare per vittimista, posso a buon diritto affermare che il mio tallone d’Achille è lo stress ”, ha affermato la nota conduttrice, che ha messo le mani avanti per evitare le polemiche che, inevitabilmente, potrebbero nascere: “ Immagino già le proteste di alcuni lettori che obietteranno: ma come? La Ventura stressata? Lei che sorride sempre in tv, impossibile! ”