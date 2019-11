Simona Ventura: "Ho scritto un libro sui mitici anni ottanta"

"Voglio raccontarvi una grande emozione, da oggi è in pre-order il mio secondo libro che si chiama "Codice Ventura"", così Simona Ventura annuncia in un video su Instagram l'imminente uscita della sua nuova fatica editoriale, disponibile dal 19 novembre.

Per SuperSimo si tratta del secondo libro, che esce a quasi 13 anni di distanza dal primo che - riprendendo una sua iconica frase - si intitolava "Crederci sempre, arrendersi mai", pubblicato da Mondadori nel 2007. È proprio Simona Ventura a spiegare l'argomento centrale di "Codice Ventura", edito da Sperling & Kupfer: "Scava nelle origini della nostra generazione, quei mitici anni ‘80 che segnarono la rinascita di un paese dilaniato dal sangue e dalla violenza degli anni ‘70, con un linguaggio modernissimo, quello dei post millenials". "Per capire meglio il futuro bisogna fare tesoro del passato", aggiunge saggiamente la conduttrice.

In questo periodo, la Ventura ha avuto modo di incrociare gli anni Ottanta anche grazie alla sua partecipazione come voce narrante a Il Collegio, il docu-reality di Rai2 ambientato in questa edizione proprio nel 1982. Forse proprio a seguito di tale esperienza, l'amata conduttrice ha deciso di approfondire questo importante periodo storico che per lei significa anche l'età dell'adolescenza.

Nel video di presentazione, Simona tiene subito a precisare una curiosità sulla confezione del libro: la copertina, grazie ad un effetto ottico, restituisce due primi piani della donna, uno degli anni ottanta e uno di oggi, a seconda di come viene inclinata. Questa scelta, che potrebbe sembrare solo una nota curiosa, costituisce una vera e proprio scelta editoriale: "Effettivamente, quella che sono oggi nasce dagli anni ottanta".

Ma Simona Ventura non si limita solo a promuovere il suo libro, ma lo contestualizza e in poche battute ci fornisce una breve lezione di storia: "Gli anni ottanta sono stati mitici perché è stata un po' una resurrezione della nostra Italia. Venivamo dagli anni di piombo degli anni settanta, da grande violenza e negli anni ottanta sono esplose tante mode". "Ci ricordiamo i paninari, ognuno poteva essere quello che voleva, però tutti in branchi", spiega Simona mostrandosi esperta anche di costume.

Ma poi arriva anche il lato più intimistico della sua ricerca sugli anni ottanta: "Quell'epoca è stata l'epoca che ha fatto diventare molti di noi molto più forti". Secondo Simona Ventura il suo libro può essere utile per capire sia gli anni Ottanta che il mondo di oggi. "È un libro molto profondo, molto bello, che ho fatto con tanto amore", chiosa orgogliosa SuperSimo invitando a leggere il suo nuovo lavoro.

