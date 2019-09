"Chi ti ha plasmato?". Fan in delirio per la foto di Simone Nolasco

Simone Nolasco è uno degli uomini più apprezzati di Instagram per la sua bellezza. Ogni sua foto fa il pieno di like e di commenti. Il ragazzo è uno dei ballerini professionisti della scuola di Amici di Maria De Filippi e ha alle spalle una lunga carriera fatta di studio e di sacrificio.

Lavora nella scuola del talent show più famoso della nostra tv da ormai diversi anni e fin dalle sue prime apparizioni ha incantato il pubblico per la sua bellezza. Occhi azzurri, fisico scolpito e sorriso ammaliatore, Simone Nolasco è anche uno dei più apprezzati professionisti per la sua tecnica e bravura sul palco. Tuttavia, sui social, è il suo fisico a garantirgli i migliori complimenti. L'addome cesellato dall'esercizio fisico e i muscoli delle gambe sono i protagonisti di uno scatto molto hot che il ragazzo ha recentemente condiviso sul suo profilo e che ha letteralmente stregato i suoi seguaci.