La Sirenetta: Disney risponde via social alle critiche su Halle Bailey

Con una lettera aperta rivolta “alle anime povere e sfortunate”, la Disney risponde per le rime a chi ha criticato la scelta della giovane attrice afro-americana Halle Bailey come interprete della nuova Ariel nel remake live-action de La Sirenetta diretto da Rob Marshall. Subito dopo l’annuncio, è scattata la polemica tra chi difende le tradizioni e vorrebbe una Ariel che rispetti la versione originale di Hans Christian Andersen e chi invece ha subito gridato al razzismo.

La Casa di Topolino, usando la piattaforma Freeform, ha replicato senza mezzi termini a chi ha lanciato perfino una petizione online per protestare contro la scelta di una Ariel senza i caratteristici capelli rossi e la pelle bianco latte. “ Sì, l’autore originale de La Sirenetta era danese – si legge nella lettera della Disney –. Ariel è una sirena, vive in un regno sottomarino in acque internazionali e può persino nuotare fin dove le pare (anche se questo spesso sconvolge suo papà, il re Tritone) ”.

Disney: “Le sirene danesi possono essere nere”

“ Ma per rimanere sull’argomento – prosegue il messaggio – diciamo che Ariel è danese, le sirene danesi possono essere nere perché il popolo danese può essere nero. Ariel può sbucare in superficie in qualunque momento per chiacchierare in compagnia dell’amico gabbiano Scuttle e del granchio giamaicano Sebastian (scusate, Flounder!) ”.

“ I neri danesi, e così il popolo delle sirene – aggiunge la produzione – possono geneticamente (!!!) avere i capelli rossi. Ma spoiler alert - da riportare in cima a tutto - il personaggio di Ariel è un’opera di finzione. E se dopo tutto quello che è stato detto e fatto non riuscite ancora a superare l’idea che scegliere l’incredibile, sensazionale, talentuosa e splendida Halle Bailey sia stato il risultato di un’ottima intuizione di casting perché ‘non è come quella del cartone’... oh ragazzi, abbiamo una notizia per voi, su di voi ”.

Il riferimento della Disney è a Diana Huey, l’attrice e cantante di origini giapponesi che ha interpretato Ariel nel musical andato in scena a Broadway. La Huey, intervistata dal magazine The Wrap, ha incoraggiato la collega Bailey e l’ha invitata ad ignorare le numerose proteste arrivate in seguito alla notizia del casting.