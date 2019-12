La frase choc di Lory del Santo: "Solo se la donna è brutta può essere amica di un uomo"

Lory Del Santo è stata una delle protagoniste della puntata de I Lunatici, fortunata trasmissione radiofonica in diretta tutti i giorni da mezzanotte e mezza alle sei del mattino. Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio raccolgono le testimonianze, gli sfoghi e i sogni della gente della notte, ormai diventata una piccola comunità che si raccoglie attorno alle frequenze di Radio Due. Lory Del Santo è stata una di loro per qualche minuto e ha portato la sua testimonianza di vita, tra spaccati privati e lavorativi.

Lory Del Santo parla della sua infanzia senza un padre. La showgirl non ha mai conosciuto l'uomo che le ha dato la vita, morto quando lei aveva appena tre anni a causa di un incidente stradale. Sua madre l'ha cresciuta da sola, con grande forza e coraggio: " Era un tipo lunatico, per lei esistevano solo mangiare, dormire e studiare. E lavorare. Lei era un tipo di poche parole in famiglia, mentre rideva con gli altri. " Ha avuto un rapporto altalenante con sua madre, che ha probabilmente influenzato il suo essere a sua volta madre. La vita di Lory Del Santo è stata segnata dalle tragedie, dalla perdita di due figli, entrambi morti in maniera tragica. Loren se n'è andato poco più di un anno fa e ha lasciato solo suo fratello Devin, che con la madre non è attualmente in buoni rapporti.

Lory Del Santo è felicemente fidanzata da diversi anni con Marco Cucolo, un ragazzo molto più giovane di lei che le è stata accanto nei momenti più difficili degli ultimi anni e con il quale la donna vorrebbe adesso ampliare la famiglia. Anche a I Lunatici ha dichiarato di voler prendere in affidamento un bambino, nonostante l'età anagrafica sia per tanti un ostacolo insormontabile in tal senso. " Rimando di anno in anno, mi sento super giovane. A breve le nuvole spariranno, bisogna iniziare nuove sfide. Ho pensato che a volte ci sono delle persone là fuori che sono speciali. Basta trovarle, magari sono quelle che risolvono la tua esistenza. Uno nasce con dentro un tesoro, spetta a te trovarlo ", ha detto la donna ai microfoni di Radio Due.