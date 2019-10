Sonia Pattarino: “Ho lasciato Ivan Gonzalez perché non mi amava”

Solo qualche settimana fa, Sonia Pattarino annunciava via social che la sua storia con Ivan Gonzalez si era conclusa. I due, che si sono fidanzati a Uomini e Donne, hanno vissuto insieme alcuni mesi, poi la ex corteggiatrice ha capito che i sentimenti che provava lei non erano ricambiati allo stesso modo.

“ È finita una storia che mi ha fatto vivere delle emozioni forti. Ho lasciato tutte le mie certezze per andare in Spagna, finchè mi sono dovuta arrendere all’idea che tra me e Ivan non ci fosse un futuro – ha raccontato Sonia al settimanale Uomini e Donne magazine - . Avevo accanto un uomo che sembrava perfetto: presente, dolce e affettuoso. Poi qualcosa è cambiata: poco prima dell’estate io e lvan abbiamo vissuto un periodo difficile ”. La Pattarino, infatti, ha confessato di aver vissuto una crisi profonda che lei e Gonzalez hanno tentato di risolvere con una vacanza in Messico, dove sembrava essere tornato tutto a posto.