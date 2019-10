"Dalla sparatoria di Trieste ai Duchi di Sussex?". Lorella Cuccarini risponde alle critiche

In una nuova puntata de La vita in diretta, Lorella Cuccarini è diventata protagonista di un acceso confronto avuto in studio, trattando diversi temi nella sua trasmissione. "Salutiamo gli ospiti Michele Mirabella, Michele La Ginestra e Arianna Ciampoli", ha così esordito la conduttrice Lorella Cuccarini, prima di dedicare uno spazio tv al ricordo ai due servitori dello Stato, Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, che hanno commosso negli ultimi giorni l'Italia intera.

Si parla con l'ospite e psichiatra Domenico Mazzullo del killer dominicano di 29 anni, Alejandro Augusto Stephan Meran, che ha provocato la morte dei due agenti, e l'esperto dichiara: "Un folle non mi sembrerebbe, questa persona fa pensare ad una premeditazione. Ha chiesto di andare in bagno e poi ha colpito il primo agente. Ho letto che lui è bravo nell'uso delle armi. L'ipotesi di una patologia psichiatrica per me è da scartare". Il drammatico accadimento in questione, che ha sconvolto l'opinione pubblica, accadeva tra le 16.51 e le 16.56 di venerdì 4 ottobre. Poi, in studio si passa a parlare di Fabiana Luzzi, la sedicenne uccisa dal suo fidanzato. E subito dopo aver trattato diversi casi di cronaca, in studio si volta pagina, parlando dei pettogolezzi sui Duchi di Sussex Harry e Meghan Markle.

Un cambio di registro che, tuttavia, non è piaciuto ad un ospite in particolare, la scrittrice Gaia Servadio. "Passare dalla morte di Fabiana uccisa dal fidanzato a 17 anni ad un tema così- dichiara l'esperta- come quello di Harry e Meghan, mi fa schifo... Posso esprimere quello che penso?". E alle dure contestazioni della Servadio è subito seguita la replica della Cuccarini, la quale ha ricordato che La vita in diretta parla di tutti i colori della cronaca: "Noi trattiamo sia pagine leggere che pagine più serie. Raccontiamo la vita, che è fatta di gioie e dolori".