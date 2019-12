La moglie di Michael Schumacher rompe il silenzio: "Le cose grandi iniziano con piccoli passi"

A pochi giorni dal sesto anniversario del brutto incidente che vide coinvolto Michael Schumacher sulle piste da sci sulle Alpi francesi, la moglie Corinna lancia un messaggio di speranza. In occasione delle festività natalizie, Corinna Schumacher ha scritto ai sostenitori del fan club Kerpen in Germania invitandoli a credere nella ripresa del campione di Formula Uno. Parole di positività e fiducia, riportate dal "The Mirror", che hanno fatto ben sperare sul possibile recupero del sette volte campione di F1.

Era il 29 dicembre del 2013 quanto Michael Schumacher fu vittima di un tragico incidente sugli sci sulle alpi francesi. In seguito alla violenta caduta, il pilota subì una grave lesione cerebrale e rimase in coma per sei mesi. Da quel momento delle sue condizioni di salute si è saputo ben poco. La famiglia si è stretta attorno a lui nel più massimo riserbo, desiderosa di privacy e tranquillità. Corinna e i figli di Schumacher non si sono però mai arresi e hanno lottato per garantire al campione cure mediche e assistenza di primo livello. Per farlo hanno creato anche la Fondazione "KeepFighting", che supporta altre vittime di incidenti e investe nella ricerca sul cervello e sul midollo spinale.

Oggi, a distanza di molto tempo, Corinna Schumacher è tornata a parlare di Michael e ha voluto fare un regalo speciale ai fan del campione, dando un raro aggiornamento sulle condizioni del marito. Mentre i fan tedeschi si preparano a lanciare una nuova pagina social intitolata "KeepFightingMichael", Corinna ha inviato un messaggio al fan club tedesco promotore dell’iniziativa, dicendo: " Le cose grandi iniziano con piccoli passi. Molte piccole particelle possono formare un enorme mosaico ". Frasi criptiche che però sembrano far ben sperare sulle condizioni di salute del campione tedesco. A riportare il messaggio di Corinna è stato il giornale britannico "The Mirror" che prosegue: " Insieme siete più forti ed è esattamente così che le forze combinate del movimento KeepFighting rendono più facile incoraggiare gli altri ".