A Stasera tutto è possibile Stefano De Martino blocca l’ospitata di una sua ex fiamma?

Il programma di Rai Due condotto da un lanciatissimo Stefano De Martino sta racimolando un successo dopo l’altro. L’ex Ballerino di Amici e attuale compagno di Belen Rodriguez, pare che abbia scoperto una nuova vocazione. Dopo Made in Sud ora è diventato un presentatore a tutto tondo, capace di intrattenere gli ospiti e interagire con il pubblico in studio.

È un momento molto felice per De Martino anche dal punto di vista sentimentale dato che, come si vocifera in rete, il neo-presentatore avrebbe tutte le intenzioni di sposare Belen ancora una volta, così da consacrare il loro ritrovato amore. E proprio per questo motivo, pare che il conduttore avrebbe preso una decisione molto importante per salvaguardare il suo rapporto con la showgirl. Come è stato rivelato dal settimanale Chi e come hanno riportato alcuni siti di gossip, Stefano De Martino avrebbe bloccato l’ospitata di una vip a Stasera tutto è possibile per non far ingelosire la Rodriguez. Pare che la vip in questione, il cui nome resta però un mistero, ha avuto un flirt con il conduttore nel periodo in cui De Martino è stato separato da Belen . E sarebbe stato proprio il ballerino a prendere la decisione, così da evitare litigi e scenate di gelosia ingiustificate.

Non c’è una conferma in merito a questo pettegolezzo da parte dei diretti interessati, ma se così fosse, la scelta di Stefano farebbe capire molte cose sul rapporto con la Rodriguez. Il loro è un amore vero, che non guarda al passato, ma solo al futuro, che non è stato scalfito neanche dalle recenti indiscrezioni di un flirt con Andrea Damante da parte di Belen.