Stefano De Martino: "Belen è una donna che abbaglia"

Sono innamorati e più felici di prima Stefano De Martino e Belén Rodriguez, che si stanno godendo alcuni giorni di vacanza prima di tornare al lavoro in tv.

Dopo il successo di Made in Sud, il ballerino nato nella Scuola di Amici di Maria De Filippi si è lanciato verso la carriera di conduttore e, tra i prossimi progetti, c’è anche la conduzione, in coppia con la moglie Belén Rodriguez, de La Notte della Taranta e della finale del Festival di Castrocaro. De Martino assicura che i due, insieme sullo stesso palcoscenico, stupiranno il pubblico da casa e, in una intervista al settimanale Oggi, ne spiega i motivi.

“ Porteremo in tv il nostro equilibrio comico – ha detto Stefano - . Belén è una donna che abbaglia, io sono uno scugnizzo napoletano. Lei ha una vena ironica forte, ma ha bisogno di qualcuno che sappia sdrammatizzarla ”. La coppia, nella vita privata così come in tv, quindi, promette di fare faville. Il loro ritorno di fiamma è stato accolto con una ovazione da parte dei rispettivi fan e, proprio in merito a questa accoglienza, Stefano De Martino ha detto: “ Se le nostre scelte personali hanno acceso nella testa e nel cuore delle persone una speranza, sono felice. In un momento in cui l’odio è usuale, un po’ d’amore non fa male ”.