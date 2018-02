"La stecca": Il solito festival per nottambuli meriterebbe un'accorciata

Il Festival fa ascolti favolosi, certo. Piace a tutti, ovvio. Favino si è reinventato, la Hunziker non sbaglia mai, Baglioni da sacrestano è diventato Papa in tre puntate nette. Però tutto questo avrebbe potuto essere un po’ più compresso, ritagliato, accorciato, ridotto. In poche parole: basta con i Festival così lunghi. Va bene che un programma più è lungo e più ha share, però non esageriamo.

All’1.04 della quarta serata Nina Zilli e Sergio Cammariere hanno finito la loro (bella) performance. Alle 1.10 sono saliti Elio e Le Storie con i Neri Per Caso. Le votazioni della sala stampa non erano ancora iniziate e la puntata è finita poco prima dell’una e mezza di notte. Di questo passo, la finale finirà a ridosso del Tg1 dell’alba. D’accordo che il Festival di Sanremo è un evento unico. Ma per tanti appassionati, domani è un giorno come gli altri. Di lavoro.