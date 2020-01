Stefano Bettarini accusa l'ex di Simona Ventura: "Ci ha messi contro"

Tra Stefano Bettarini e Simona Ventura - sua ex moglie e madre dei suoi due figli - i rapporti non sono sempre stati distesi come negli ultimi tempi e in passato c'è stato anche un periodo di forte turbolenza, che l'ex calciatore imputa all'ex fidanzato di Simona Ventura, Gerò Carraro.

Prima di trovare la serenità e di pensare al matrimonio insieme al giornalista Giovanni Terzi, Simona Ventura è stata a lungo legata a Gerò Carraro, figlio del produttore Nicola, attuale compagno di Mara Venier. Proprio in quel periodo, il rapporto tra Stefano Bettarini e SuperSimo viveva un momento particolarmente burrascoso e l'ex calciatore accusa proprio Gerò di essere la causa di tali tensioni tra ex coniugi.

Intervistato da Lorella Boccia per la trasmissione Rivelo, in onda su Real Time, Stefano Bettarini - riferendosi a Carraro - non usa mezzi termini: "Ci ha messi contro, in un certo qual modo". "Il suo modo di porsi e di metter bocca nel nostro rapporto, che non gli competeva... Una persona deve entrare in punta di piedi, deve voler bene ai figli non suoi come se lo fossero", spiega Bettarini.

Le sue parole rimangono piuttosto criptiche, ma si percepisce un forte risentimento nei confronti di Carraro, colpevole - a suo dire - di essersi messo in mezzo, forse in maniera invadente, in una situazione familiare delicata. Stefano Bettarini non ha dubbi, la presenza di Gerò Carraro metteva in crisi l'equilibrio con Simona Ventura: "Questo attrito non giovava ad avere un buon rapporto con la mia ex moglie e a fare in modo che questa famiglia allargata potesse funzionare".

Adesso, però, i rapporti tra Stefano Bettarini e Simona Ventura sembrano aver superato la tormenta che li ha travolti, con tanto di recriminazioni reciproche: "Al Gf dissi che non riuscivo a superare la separazione, il divorzio, perché comunque per me è stato un lutto. Ho sofferto io, hanno sofferto i miei figli. Me la sono portata dietro per tanto tempo". "Il lutto è una cosa molto più tragica, però io l’ho vissuta in maniera devastante", spiega Bettarini riferendosi alla fine del suo matrimonio.

Se da una parte viene ribadita tutta la disperazione per il momento del divorzio, Stefano sembra, però, fare marcia indietro su alcune vecchie e velenose dichiarazioni nei confronti di Simona: "Le mie dichiarazioni sui tradimenti reciproci durante il matrimonio con Simona Ventura? Lì hanno voluto cavalcare l’onda dicendo che i tradimenti erano stati durante il matrimonio". "Ma in realtà, quando feci i nomi, erano tutte storie avvenute dopo la separazione", chiosa in maniera conciliante Bettarini.

