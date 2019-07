Stefano De Martino: "Ad Amici nessuno dei professori mi voleva"

È un periodo d’oro per Stefano De Martino, da poco ritornato con Belen Rodriguez, sua moglie e madre del piccolo Santiago. La sua vita sentimentale va finalmente a gonfie vele e presto potrà rinnovare la sua promessa d’amore in un’isola delle Baleari. Anche le soddisfazioni a livello lavorativo non sono da meno: ormai Stefano De Martino ha appeso le scarpette al chiodo per dedicarsi alla carriera di conduttore televisivo. Eppure compiere i primi passi nel mondo dello spettacolo non è stato affatto semplice: tutto questo non sarebbe stato possibile senza l’aiuto di Maria De Filippi.

Al settimanale Oggi l’ex ballerino ha confessato che dopo essere stato un alunno di Amici, nessun professore lo voleva tra i professionisti. Nonostante il suo percorso accademico fosse stato tutto in salita, i docenti avrebbero tentato addirittura di cacciarlo. Allora la conduttrice tv è dovuta intervenire, facendo ragionare i presenti. Il resto della storia è noto: Stefano De Martino è diventato un ballerino di successo e ora può aspirare a una carriera da showman.

Il conduttore tv sarà sempre grato a Maria De Filippi: “ Da allora c’è un rapporto di affetto e fiducia, che va oltre il lavoro e le reti. Quando ho un dubbio è la prima persona che chiamo ”. La conduttrice di Canale 5, con il suo atteggiamento materno, ha stretto con molti ex alunni un rapporto di stima reciproca. Pochi mesi fa, durante la semifinale del talent Amici, Alessandra Amoroso ha letto in trasmissione una lettera, dove ringraziava Maria De Filippi per averla aiutata a crescere, come se fosse stata la sua mamma. Maria De Filippi, oltre ad avere un lato tenero, ha sicuramente occhio per il talento e ha saputo investire sulle persone giuste.