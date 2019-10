Stefano De Martino e Belen Rodriguez traslocano in un super attico

Nuova vita per Stefano De Martino e Belén Rodriguez, che hanno deciso di festeggiare la rinascita del loro amore abbandonando la casa in cui hanno vissuto fino ad adesso e traslocando in un super attico al centro di Milano.

A svelare in anteprima le immagine della dimora nella quale la coppia ha deciso di andare a vivere insieme al piccolo Santiago è stato il settimanale Diva e Donna. Come spiegato, Stefano e Belén avrebbero deciso di abbandonare la casa in Via Moscova in cui abitava l’argentina scegliendo per loro un appartamento più ampio composto da un terzo piano e da un attico. La zona nella quale traslocheranno è una delle più vip di Milano, dove le case hanno prezzi non accessibili a tutti poiché si aggirerebbero intorno agli 8mila euro a metro quadro. Per il momento, però, pare che De Martino e la Rodriguez abbiano optato per l’affitto rimandando l'acquisto della casa.

Come si nota dalle immagini diffuse dal rotocalco, l’appartamento scelto dalla coppia sarebbe in fase di ristrutturazione, quindi Stefano e Belén pare stiano vivendo ancora nella loro vecchia abitazione. La scelta di cambiare casa, tuttavia, conferma che entrambi abbiano intenzione di costruire davvero una nuova vita insieme e, come dichiarato da lui in una delle ultime interviste rilasciate a Domenica In, il loro desiderio è di rimanere uniti “finché morte non li separi”. A questo, inoltre, si aggiunge la voglia di allargare la famiglia e, come spiegato da De Martino, sembra proprio che lui e Belén stiano provando a regalare un fratello o una sorella a Santiago anche se il desiderio del ballerino e conduttore sarebbe quello di arrivare a quota tre figli.