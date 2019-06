Stefano De Martino pubblica la foto del lato B di Belen: "Il mio paradiso"

Sono la coppia più chiacchierata e paparazzata degli ultimi anni, soprattutto dopo il loro ritorno di fiamma. Belen Rodriguez e Stefano De Martino non perdono occasione per mostrarsi complici e innamorati, soprattutto attraverso i social dove condividono con i milioni di follower il loro ritrovato amore. Nelle scorse ore l’argentina aveva pubblicato alcuni scatti che la immortalavano, semi nuda, distesa nel letto con un bellissimo bouquet di fiori tra le braccia. Un regalo fattole del suo Stefano. Proprio su questa foto (e su altre) si erano scatenate le fantasie di molti sulla possibile seconda gravidanza di Belen, che nella foto copriva la pancia con le lenzuola.

Oggi, però, a destare l’attenzione di tutti è la nuova fotografia pubblicata da Stefano De Martino nelle stories di Instragram. Nell’immagine è immortalato, perfetto e in primo piano, il lato B della bella argentina con la scritta "Mi paraiso" ("Il mio paradiso"). Una commento che la dice lunga sulla ritrovata sintonia amorosa tra i due che, in questi giorni, si trovano nell’isola di Ibiza per concedersi qualche giorno di vacanza dagli impegni lavorativi. Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono volati sull’isola spagnola insieme al piccolo Santiago e ad alcuni amici e stanno trascorrendo giornate all’insegna della famiglia e del relax, come se gli anni l’uno lontano dall’altra non fossero mai trascorsi.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino piacciono non solo nella vita privata (e l'attenzione morbosa nei loro confronti lo dimostra) ma anche sul piano lavorativo. Per loro sarebbe infatti pronta la conduzione de "La Notte della Taranta" su Rai Due, ma una recente polemica scatenata da un gruppo di intellettuali potrebbe mettere in discussione il progetto lavorativo.

