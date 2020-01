Stella Manente esagera ancora: nel video è senza mutande

Stella Manente è una delle protagoniste della nuova stagione de La pupa e il secchione. È un'influencer con decine di migliaia di like che solo pochi mesi fa è salita alla ribalta per un commento non gradito sul gay pride di Milano.

Altissima e bellissima, la ragazza sui social si fa notare per le foto patinate che ne mettono in risalto la fisicità. Dall'alto del suo quasi metro e ottantacinque, la ragazza si diverte a condividere con i suoi follower degli scatti spesso provocanti, mai banali, che le permettono di avere un ottimo seguito anche tra i giovanissimi. La partecipazione a La pupa e il secchione è una vetrina irrinunciabile per lei nell'ottica di accrescere la sua popolarità e non c'è da stupirsi che con il suo carattere estroverso sia riuscita a conquistare i favori del pubblico.

Stella Manente ama provocare e il suo profilo Instagram ne è la prova ma alla rete non è sfuggito un dettaglio (eccessivo) di una sua storia, che è stata catturata e ripubblicata da Deianira Marzano. L'influencer è ora protagonista de La pupa e il secchione ma negli ultimi mesi ha avuto modo di viaggiare parecchio e una delle tappe è stata la scintillante Hong Kong. La città orientale è la location perfetta per foto e video di forte impatto sulla rete e Stella Manente non si è certo fatta sfuggire l'occasione di realizzare contenuti per i suoi social.

In una delle storie registrate a Hong Kong, Stella Manente è impegnata in un ballo su un terrazzo con vista sulla città. Una scenografia ideale per in video d'impatto ma a colpire l'attenzione di chi ha avuto modo di vedere la breve clip non è stata la bellezza del panorama urbano ma l'assenza di mutandine dell'influnecer. Difficilmente può definirsi un errore l'up-skirt di Stella Mantente che, anzi, durante la coreografia ha alzato la gamba in favore di camera. Se la sua amica ha avuto la prontezza di riflessi di mettere una mano davanti, così da non far vedere, se non intuire, lei ha preferito mostrarsi senza censure.

Non è stato certo un gesto elegante quello di Stella Manente, che secondo Deianira Marzano (che ricondiviso la clip) è frutto della voglia della ragazza di accrescere i suoi follower. Stella Manente, classe 1992, ha già un ottimo bottino di seguaci nonostante le sue parole forti e offensive nei confronti del mondo LGTB durante il gay pride di Milano a giugno. In quell'occasione, la ragazza fu costretta a scusarsi pubblicamente dopo che su lei si è abbattuta un'enorme bufera mediatica, che le ha causato anche la perdita di numerosi follower.