Striscia la Notizia smaschera Taylor Mega: "4 vodka e un drink prima di Live"

“ Ma Barbara non ho bevuto, sono in differita! ”, Taylor Mega ha ripetuto questa frase più volte durante il collegamento a Live – Non è la d'Urso di lunedì scorso, quando Barbara d'Urso e i presenti in studio hanno notato un certo strascicamento nel parlare da parte dell'influencer. “ Ti sei fatta uno spritzettino prima della diretta? ”, ha chiesto la conduttrice per cercare di capire cosa stesse accadendo a Taylor Mega, che ha sempre negato l'assunzione di alcolici.

La ragazza si trova a Sharm El-Sheik e per questo motivo non ha partecipato al talk in studio ma in collegamento, circostanza utilizzata successivamente da Taylor Mega come alibi per il suo strano comportamento. In una diretta Instagram a tarda notte, infatti, l'influecer ha spiegato ai suoi follower di non essere assolutamente ubriaca e che quanto visto durante Live – Non è la d'Urso non fosse altro che una distorsione della realtà. Stando alle sue giustificazioni, la trasmissione del suo collegamento sarebbe stata rallentata, tanto da causare l'effetto “sbronza” al suo modo di parlare. In più, l'audio "in differita" avrebbe contribuito a dare di lei un'immagine che non sarebbe stata veritiera.

Questo è ciò che Taylor Mega ha sostenuto fino a lunedì a notte inoltrata. Ma la verità è davvero questa? Striscia la Notizia ha intercettato un fuori onda dell'influencer durante la diretta del programma della d'Urso che racconta un'altra storia. “ Questa vodka è una merda, mi gira la testa! Mi hai messo in paranoia per quelle 4 vodka ”, dice Taylor Mega a qualcuno del suo staff, poco prima di tornare in diretta e di ribadire di non aver bevuto. Nelle immagini trasmesse da Striscia la Notizia si può anche vedere la ragazza sorseggiare un drink ma, soprattutto, non riuscire a stare in equilibrio sulla sedia, rischiando di cadere.

Dopo aver ancora negato di essere brilla, Taylor Mega fa una confessione a un suo collaboratore e, per evitare di farsi sentire, vuol chiudere il microfono con la mano. Tuttavia, la sua scarsa lucidità la fa cadere in errore e invece del microfono, nel video di Striscia la Notizia si vede la ragazza stringere in mano l'auricolare. “ Tu ti rendi conto che io, quando vado in onda, sono peggio? Sono tre volte peggio! Stavolta sono brilla ”, ammette Taylor Mega prima che qualcuno le faccia notare di avere in mano l'apparecchio sbagliato.

Durante la diretta di Live – Non è la d'Urso tutti hanno notato lo stato di Taylor Mega e nessuno ha creduto alle sue parole, nemmeno il pubblico da casa che su Twitter ha dato sfogo alla sua fantasia con post esilaranti. Lo “spritzettino prima della diretta” è diventato un cult, quasi un tormentone social simbolo di un momento di televisione leggero e divertente in tarda serata.