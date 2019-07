Dopo il successo di Verona J-Ax massacrato dai social

Dopo essersi lamentato di lavorare meno a causa delle sue divergenze con la linea del Governo e, in particolare con Matteo Salvini, oggi J-Ax ha postato sui social una sua foto che lo vede trionfante dopo il successo del suo concerto a Verona. “ Quella di ieri è stata una serata che non scorderò facilmente. Vedere tutta l’Arena di Verona in piedi a saltare, ballare e cantare con me è stata un’emozione unica ”, ha scritto il cantante su Instagram, ringraziando “ tutti quelli che sono venuti e quelli che ci hanno seguito in streaming ”.

Subito contro di lui si sono scatenati i social che l’hanno accusato di essere “ un frignone ” che “ non avevi alcun motivo di attaccare Salvini se poi ecco che non è affatto vero che lavori meno, anzi! Le polemiche pagano... ”. “ Ma come? Dici che non lavori per colpa di Salvini? La conosci la decenza? ”, gli scrivono in molti, commentando le sue foto con il pienone all’Arena di Verona. Ma non solo. Il coro sui social è uno tsunami in piena contro il rapper a cui in tanti scrivono: “ Hai finito di fare la vittima! Piagnucolone studiato! ”, vedendo come le previsioni catastrofiste sulla sua carriera, a suo dire pregiudicata dal criticare apertamente le scelte del Governo, fossero quantomeno esagerate.



A commentare sono soprattutto i suoi fan che gli chiedono rispetto perché lo amano e lo seguono come artista pur non condividendone le idee politiche e vorrebbero che lui capisse che “ gli artisti devono fare gli artisti, cantare e non fare politica ” perché “ hai un pubblico trasversale ”.

“ Zio come cantante sei il top – gli scrivono in tanti - ma lascia stare la politica, dovresti rispettare TUTTO il tuo pubblico altrimenti sì che vedrai in tanti lasciarti perdere ”. Ma c’è anche spazio per hater duri e puri che commentano: “ Lavorare poco? Ma tu non dovresti lavorare proprio! ” e gli consigliano di andare “ in Libia a fare un bel concerto politico lì. Se odi Salvini e sei contro la sua causa,combatti per la tua di causa… e comunque chi sei tu con la faccia tatuata da tossico per dare addosso al nostro ministro ?Vatti a fa una canna e stattene buono, va’ ”.

Tra i temi caldi c’è l’inchiesta di Bibbiano e anche su di lui si abbatte la mannaia dei social che poche ore prima aveva già toccato Emma Marrone, accusata di starsene strategicamente zitta se ciò che deve attaccare non riguarda Salvini e il governo in carica. “ Hey Ax – gli scrivono in tantissimi - ma di BIBBIANO come mai non ne parli? Ma come... proprio tu.. padre di famiglia..con una canzone che ha fatto emozionare tanti.. parli di porti aperti, d'immigrazione, di IO STO CON CAROLA, di Salvini... come mai di Bibbiano non dici nulla? Non parli più? ”. E ancora: “ Come mai non spendi una sola parola sui bambini scomparsi di Bibbiano, mentre hai scassato i maroni con gli immigrati e Salvini? ”.

J-Ax finora non ha risposto a nessun attacco social nei suoi confronti e si gode con una gallery su Instagram il successo tributatogli ieri a Verona dai suoi fan “trasversali”.



