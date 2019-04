Suor Cristina: "Dopo The Voice periodo difficile, ho avuto attacchi di panico"

E’ tornata in tv come concorrente di Ballando con le stelle, ma pochi hanno dimenticato la partecipazione di Suor Cristina a The Voice of Italy che vinse nel 2014 sotto la guida di J-Ax.

Poi la totale assenza dal mondo dello spettacolo a causa di un periodo molto difficile scatenato proprio dal successo ottenuto in seguito al trionfo nel talent di Rai 2. “ Non ero pronta a quello. Pensavo di andare a The Voice e di essere scartata, volevo solo consegnare un messaggio, volevo solo far capire a tutti che ero felice di aver consegnato la mia vita a Cristo – ha raccontato Suor Cristina ai microfoni della trasmissione radiofonica I Lunatici - . Invece le cose sono andate diversamente. E non ero pronta ”.

La vittoria a The Voice, infatti, ha portato Suor Cristina a diventare un personaggio pubblico: era seguita dai paparazzi ed ha ammesso che ha rischiato di diventarne “schiava”. “ Avevo attacchi di panico, quello immediatamente dopo The Voice è stato un periodo difficile – ha continuato a raccontare - . Ma ora mi sento più forte di prima, ho fatto un cammino insieme alla mia comunità religiosa, il fatto di avere sempre delle persone accanto mi ha aiutato ”.