Tapiro a Taylor Mega per il collegamento da brilla con Live!: "4 shottini sono niente"

Le immagini del collegamento di Taylor Mega con Live! in diretta dall’Egitto hanno fatto discutere e sorridere. La influencer, infatti, è apparsa in video visibilmente su di giri e, solo in un secondo momento, ha confermato i dubbi degli spettatori e dei presenti in studio: era brilla a causa di qualche shottino di troppo.

Schernita dal web, dagli ospiti della puntata di Live! e dalla stessa conduttrice, Taylor Mega ha continuato a ridere di quanto successo e ha gradito il cocktail offertole dalla d’Urso durante l’appuntamento in prima serata di lunedì 18 novembre scorso. Il siparietto esilarante venutosi a creare su Canale 5, però, ha permesso alla influencer di guadagnarsi anche un tapiro d’oro di Striscia la notizia, consegnatole direttamente dall’inviato Valerio Staffelli.

È stata proprio Striscia a confermare i dubbi del pubblico in studio e di quello da casa, che ha continuato a chiedersi dopo la diretta se la Mega avesse realmente bevuto troppo o avesse recitato una parte. Nel fuori onda trasmesso dal tg satirico, infatti, si vedeva la influencer che canticchiava biascicando, parlava con gli occhi chiusi e, dopo essersi svuotato velocemente un bicchiere, commentava il suo stato alterato con un tecnico: “ Non posso fare l'ubriaca. Sono brilla, Ti rendi conto che quando vado in onda sono peggio? ”. È bastato questo, dunque, per organizzare la consegna dell’ambito premio satirico alla influencer più gettonata degli ultimi tempi.

“ Siamo venuti a portarle il Tapiro d’oro! ”, ha esordito lo storico tapiroforo del tg satirico di Canale 5, cogliendo di sorpresa la Mega. “ Me lo aspettavo sinceramente, ma non a Rovigo – ha ribattuto lei, che ha iniziato a spiegare cosa accaduto in diretta con Live! e come mai si fosse presentata brilla - . Allora ragazzi, è successo che io sono friulana e tengo il bere. però, purtroppo, è successo che il vino e la vodka egiziani fanno schifo, è benzina, è veleno! ”.