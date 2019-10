Taylor Mega: "A 15 anni ero bellissima, poi mi sono imbruttita da fare schifo"

Recentemente protagonista del gossip per la sua storia con Giorgia Caldarulo, Taylor Mega si è concessa ad alcune domande dei fan chiedendo, però, che le venissero posti solo quesiti sull’estetica.

La influencer, che ha ammesso di essere ricorsa all’aiuto del chirurgo plastico per alcuni punti del corpo e, in particolar modo, il seno, non ha mai nascosto i suoi problemi con le droghe e i disturbi alimentari che la seguono da anni. Sempre schietta e sincera con chi la segue e ha fatto sì che ottenesse tale successo, Taylor Mega ha replicato con franchezza a chi le ha chiesto se sia sempre stata così bella o, con il tempo, sia riuscita a migliorare il suo aspetto estetico.