Taylor Mega replica alla De André: “È una ragazza con molti problemi"

Il giudizio di Francesca De André su Taylor Mega ha fatto molto discutere e la nota influencer ha deciso di replicare via social alla concorrente del Grande Fratello 16.

Accusata di averci provato, ma senza successo, con Gennaro Lillio e Daniele Dal Moro, di essere entrata nella Casa di Cinecittà per i follower e di essere lei, in realtà, quella gelosa di Francesca, Taylor ha dovuto sopportare giudizi molto pesanti da parte della De André, che ha chiamato in causa anche la famiglia della Mega. Ed è stato proprio per questo motivo che la influencer si è sentita in dovere di intervenire e, a chiare lettere, ha espresso il suo pensiero implacabile nei confronti della concorrente del reality show di Canale 5.