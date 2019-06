Gf, Francesca De André: "Taylor Mega è venuta farsi Gennaro ma non ce l'ha fatta"

L’ingresso nella Casa del GF16 di Taylor Mega ha creato scompiglio tra Francesca De André e Gennaro Lillio, rimasto ammaliato dalla influencer così come tutti gli altri concorrenti maschi della Casa.

L’uscita della Mega dalla Porta Rossa, però, ha permesso a Francesca di dire ciò che pensa veramente di Taylor e, in un momento di confidenza con Martina Nasoni, non ha esitato a sparare a zero contro la influencer. La De André, che molti hanno accusato di gelosia nei confronti della “rivale”, ha rigettato ogni illazione nei suoi confronti: “ E’ venuta qui a mettere zizzania e poi, io, gelosa di che? Lei è venuta qui a tentare di farsi Gennaro e non ce la fatta! ”. “ Sì, poi, ci ha provato anche con Daniele e non ce l’ha fatta – ha aggiunto su suggerimento di Martina - . Mi dispiace se ti rode il cu..! E poi sono io la gelosa?! ”.