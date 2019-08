Taylor Mega riprende lo spogliarello integrale di Erica Piamonte

Taylor Mega ed Erica Piamonte stanno trascorrendo un'altra frazione di vacanza insieme in Sicilia dopo il soggiorno di luglio di coppia a Capri. La commessa fiorentina ha fatto coming out all'interno della casa del Grande Fratello, svelando la sua bisessualità. Durante il reality di Canale5, Erica Piamonte ha avuto un momento di passione con il suo coinquilino Gaetano Arena, il quale ha poi rivelato dettagli molto intimi di quei frangenti, scatenando le polemiche del web e l'ira della conduttrice.

L'ingresso di Taylor Mega come ospite nella casa di Cinecittà ha sparigliato qualche equilibrio e l'influencer ha avuto modo di creare un legame molto stretto proprio con Erica Piamonte. Taylor non ha mai dichiarato la sua omo o bisessualità ma, come da lei stesso ammesso in una sessione di Answer & Question con i suoi follower, non ha nemmeno mai dichiarato la sua eterosessualità. All'interno del Grande Fratello 16 le due hanno immediatamente avuto feeling e non sono mancati i contatti molto ravvicinati tra loro, carichi anche di passione. Tra serio e faceto, tra voglia di provocare e reale attrazione fisica, la loro amicizia speciale è continuata anche fuori dalla casa, dove le due si divertono a stuzzicare la curiosità dei follower.

L'ultima storia di Taylor Mega è la prova che il rapporto tra le due sia effettivamente molto intimo, o forse no, visto che entrambe sono ragazze molto disinibite che amano il loro corpo. Taylor Mega e Erica Piamonte condividono la stessa stanza nell'hotel di lusso in Sicilia in cui stanno soggiornando in questi giorni e, dopo una giornata di mare, la tatuatissima commessa fiorentina ha deciso di andare a fare la doccia. Tutto nella norma se non fosse che Taylor Mega ha deciso di riprendere lo spogliarello della sua amica e di condividerlo su Instagram. L'influencer trentina ha comunque avuto l'accortezza di utilizzare la sua gamba per censurare, almeno in parte, il lato B nudo della sua amica. Inequivocabile il “sono fortunata”, scritto in sovrimpressione sul video, accompagnato da un emoticon accaldato. Solo provocazione o tra loro è davvero passione?