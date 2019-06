Taylor Mega “scappa” dalla casa del Grande Fratello per andare al Mugello

C’è un’aria di tranquillità nella casa del Grande Fratello, e all’appello manca qualcuno… Per la gioia di Francesca, che l’altro giorno ha fatto una scenata di gelosia a Gennaro, Taylor Mega ha lasciato la Casa più spiata d’Italia.

Non è un addio ufficiale, ma solo “un permesso” proprio come aveva fatto la scorsa settimana Vladimir Luxuria, per un impegno preso precedentemente.

Taylor è infatti volata al Mugello a tifare Jorge Lorenzo al Gran Premio motociclistico d’Italia, come testimonial di Philipp Plein . Lo ha dichiarato lei stessa in alcune stories postate poco fa sul suo profilo Instagram.

La gara però si terrà domani e non si sa quindi se Megan ritornerà in nottata nella casa o rimarrà ancora un giorno ai box. Certo è che le “donne” del GF possono tirare un sospiro di sollievo visto che tra di loro cominciava a serpeggiare la gelosia per la bella e statuaria bionda.

Come dicevamo soprattutto Francesca De Andrè, (ma anche Martina ha dato segni di insofferenza nei suoi confronti) nonostante ha fatto capire che pensa ancora al suo ex, non ha ben digerito la presenza della Influencer anche se in realtà Gennaro non ha occhi che per lei, e proprio a Megan ha confessato che secondo lui quella con Francesca è una storia a senso unico.