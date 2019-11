Taylor Mega, la sua versione sulla sbronza in tv: "Tre shottini di vodka li tengo, ma quella egiziana fa schifo"

Il tormentone impazzato sul web in queste ultime ore è stato: Taylor Mega era ubriaca oppure no? Non c'è momento in cui la biondissima influencer non venga tirata in ballo per un qualche episodio increscioso a lei imputabile. L'ultmo dei quali è stato, appunto, il caso che ha sollevato il dilemma del momento, ovvero se Taylor Mega, effettivamente, fosse alticcia durante il suo collegamento nel corso del programma condotto da Barbara D'Urso. In quella occasione la stessa conduttrice, ironicamente, aveva lanciato all'indirizzo della friulana freccatine e battutine riguardo all'eventualita che avesse assunto delle bevande alcoliche e fosse brilla. Ma Mega in un primo momento aveva negato categoricamente. Salvo poi scoprire che la trasmissione satirica per antonomasia, Strisca la Notiza, aveva trasmesso in tv il fuorionda che la riprendeva mentre sorseggiava disinvolta i suoi drink e confidava scherzosamente ad un operatore del tg di Antonio Ricci di aver bevuto diversi cicchetti di vodka.

Apriti cielo! La notizia dell'apparizione in stato di ebbrezza di Taylor Mega si è propagata repentinamente. L'evento mediatico è avvenuto tra lo stupore del pubblico, le risa ilari di molti dei fan dell'affasciante modella, e anche tra le critiche pungenti di una parte della gente che abitualmente condanna pregiudizievolmente ogni atto commesso dai personaggi vip. Per tale ragione, Mega, appurata la realtà degli eventi, e senza peli sulla lingua, come è nel suo stile, ha deciso di confessare la verità dei fatti.

La confessione spontanea di Taylor Mega su Instagram

Con la solita spavalderia che la contraddistingue, Taylor Mega ha in qualche modo giustificato il suo comportamento, che, con tutta evidenza, palesava un'alterazione psico fisica della sua persona, fornendo la sua versione sul suo profilo Instagram. Attraverso le Instagram Stories, la modella udinese ha confessato ai suoi follower quale è stato il motivo alla base della sua condizione durante il collegamento con il programma Live Non è la D'Urso, riferendo loro che è da imputare a varie concause. Oltre all'assunzione di bevande alcoliche, l'influencer afferma che quel giorno era particolarmente stanca poiché aveva lavorato per l'intera giornata patendo il clima torrido tipico egiziano, e per di più non aveva mangiato nulla da diverse ore. Questo stato aveva amplificato, a suo parere, l'effetto della vodka da lei assunta. Nel video registrato, la seducente Taylor Mega non ha mancato di elargire le sue "pillole di saggezza", lanciando stoccate alla qualità delle bevande alcoliche prodotte in Egitto, da lei reputate alquanto scadenti. Mega, in pochi minuti di racconto, ha praticamente stroncato un settore del mercato egiziano.

Le parole utilizzate da Mega hanno lasciato i suoi fan positivamente colpiti, perché non si attendevano una tale ammissione di colpa dalla loro splendida beniamina. Nel video l'influencer udinese ha, così, esordito: " Visto che ne stanno parlando tutti, ne parlo anche io. Ieri è andato il fuorionda di Live Non è la D'Urso di lunedì a Striscia La Notizia. Ero morta dal ridere. Certo che avevo bevuto però scialla, di solito, bevo anche di più se faccio serata, anche se messa così non è che suoni benissimo". Poi l'imprenditrice spiega nel dettaglio i passaggi di quella particolare giornata: "Però quel giorno lì non avevo mangiato nulla, avevo lavorato sotto al sole tutto il tempo e poi il problema vero è che la vodka o il vino egiziano fanno schifo. Era benzina, mi ha fatto malissimo. Ok che non faccio mai serata, ok che vado sempre a dormire presto, che faccio attività fisica, che bevo una volta al mese, però tre shottini di vodka li tengo. Sono friuliana, l'alcol dovrei tenerlo".