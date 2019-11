Temptation Island, Jessica Battistello svela: "Un gesto eclatante per riconquistare Andrea"

" L'amore vince su tutto ", sono le parole usate da Nunzia Sansone, un mese fa, alla notizia del ritorno di fiamma tra Jessica Battistello e Andrea Filomena. La coppia si era lasciata dopo la tormentata partecipazione al reality Temptation Island, ma dopo mesi di lontananza i due hanno deciso di dare una seconda possibilità alla loro relazione. Jessica Battistello ha confessato alla rivista "Uomini e Donne Magazine" di aver dovuto, però, compiere un gesto eclatante per riconquistare il suo compagno.

A giugno Jessica e Andrea avevano deciso di prender parte al reality dei sentimenti, Temptation Island. La coppia aveva già annullato le nozze per i dubbi di Jessica e la partecipazione al programma sembra essere la soluzione per risolvere le loro incomprensioni. Il viaggio nei loro sentimenti si è rivelato però catastrofico. Jessica ha incontrato il single Alessandro con il quale è nato un forte feeling, mentre Andrea, ferito e tradito, ha deciso di uscire dal programma senza di lei. Per mesi la coppia è stata lontana, senza mai riallacciare i rapporti, almeno all'apparenza. Un mese fa però c'è stata la svolta. Sui social Jessica Battistello ha pubblicato un'immagine tenera insieme ad Andrea, annunciando il ritorno di fiamma. " Non è sempre tutto bello, le litigate ci sono, le parole dette ma non pensate anche - ha scritto la ragazza sui social, pochi giorni dopo l'annuncio - non è un amore perfetto ma è un amore VERO! È un amore spesso immaturo che stiamo cercando di far crescere, è un amore che spesso fa male ma abbiamo provato sulla nostra pelle quanto fa ancora più male stare senza" .

Oggi, Jessica Battistello ha svelato, in un'intervista al magazine ufficiale di Uomini e Donne, cosa ha fatto per riconquistare la fiducia di Andrea e riprendere la loro storia da dove si era interrotta: " Dopo il confronto a Uomini e Donne io e Andrea abbiamo continuato a sentirci. Nulla di quello che facevo per riconquistarlo sembrava bastare, nonostante le tante dimostrazioni. Sono arrivata al punto di decidere di gettare la spugna, lasciare tutto e partire per Santo Domingo, per tornare dai miei genitori. L’ho detto ad Andrea e lui mi ha fermata: oltre alla delusione, la posizione assunta dalla sua famiglia lo frenava. In quel momento ho capito di dover fare ancora qualcosa per salvare il nostro rapporto e ho chiesto di poter parlar con i suoi genitori per avere un confronto. Ho trovato davanti a me due persone comprensive che, nonostante tutto, desideravano la felicità di entrambi. Da quel momento io e Andrea abbiamo deciso di riprovarci".