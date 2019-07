Temptation Island, Sabrina è incinta? Il dubbio di Nicola

Un dubbio aleggia tra gli spettatori di Temptation Island 6 dopo la messa in onda della seconda puntata: Sabrina Martinengo è incinta? L’ipotesi nasce proprio da una dichiarazione del fidanzato, Nicola Tedde, che si è lasciato scappare una frase importante dopo aver visto la fidanzata amoreggiare con il single Giulio Raselli.

Sabrina e Nicola hanno deciso di partecipare al reality show dei sentimenti di Canale 5 per testare la forza della coppia. Lei, 42enne, ha deciso di mettere alla prova il compagno 30enne dimostrando, fin da subito, di avere dei forti dubbi in merito a questa relazione che dura da due anni o poco più. L’ingresso nel villaggio dei single ha permesso a Sabrina di conoscere meglio il tentatore Giulio che, nonostante sia molto più giovane di lei, sembra avere una maturità nettamente superiore rispetto a Nicola. È proprio questo che sta mettendo in crisi la Martinengo portandola ad avvicinarsi in maniera pericolosa al single.