Temptation Island Vip, una coppia ha abbandonato. Entra il figlio di Pippo Franco con la compagna

A pochi giorni dalla prima puntata di Temptation Island Vip (in onda lunedì 9 settembre) sembra proprio che nel reality dei sentimenti ne vedremo delle belle. A far parlare maggiormente è la coppia formata dal cantante Pago e dall'ex tronista Serena Enardu. Lei si sarebbe avvicinata al single Alessandro sin dalle prime ore dell'entrata nel villaggio delle fidanzate, scatenando la gelosia del compagno. Oggi il cantante ha infatti pubblicato sui social alcuni video che lasciano intuire che abbia abbandonato il programma in anticipo. Le coppie hanno il divieto di pubblicare foto e video sui social fino alla conclusione della messa in onda della trasmissione. Pago, pubblicando i video, ha infranto il regolamento, ma non solo ha dimostrato di aver abbandonato la trasmissione.

La notizia dell'uscita dal programma sarebbe avvalorata dalla stessa Maria De Filippi. Secondo quanto riportato dal portale "Il Vicolo delle News", la conduttrice avrebbe spiegato la situazione nel corso della registrazione di una puntata di Uomini e Donne Trono Classico (che andrà in onda nei prossimi giorni). La De Filippi avrebbe spiegato che una coppia ha abbandonato il programma in anticipo e che un'altra è stata chiamata a sostituirla. In Sardegna sono così sbarcati Gabriel Pippo, figlio del comico Pippo Franco e Silvia Tirado. Una coppia che sembra essersi ambientata sin da subito nel programma.

A nulla sono dunque valse le parole di Elga Enardu, sorella di Serena, che nelle scorse ore aveva rassicurato i follower con un video su Instagram. Elga aveva dichiarato che Pago non era fuggito dal programma e che il pubblico avrebbe capito dalle prime puntate. Non rimane dunque che attendere l'inizio del programma.